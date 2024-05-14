Kaplan soruşturmasında, 3 polis müdürü gözaltında!

Ünsal ERGEL/ANKARA

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 polis müdürünün evinde arama yapıldı. Aramalarda, ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Ses kayıtları medyaya yansıdı

Suç örgütüne yönelik açılan davada gizli tanık olarak yer alan Serdar Sertçelik’in, medyaya yansıyan ses kayıtlarıla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurtdışına firar etmişti.

AK Parti'ye kumpas kurmaya çalıştılar

Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Sertçelik, bu iddialarla ilgili Emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti.

Sertçelik, ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun isimlerini gizli tanık ifadesine eklemesini istediklerini belirterek ses kayıtlarıyla sosyal medyada paylaştı.

Temiz eller operasyonu yapacağız

Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı.

Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da yayınlarla ilgili soruşturma başlattı.

3 polis müdürü gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli üç polis müdürü açığa alındı. Bugün üç polis müdürünün evinde arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Serdar Sertçelik'in gözaltına alınıp elektronik kelepçeyle nasıl firar ettiği konusu ise büyük merak uyandırmıştı. Serdar Sertçelik hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 10 Ekim'de konutunu terk etmeme adli kontrol tedbir kararı verdiği, 18 Ekim'de elektronik olarak denetimine başlandığı öğrenildi. Ev hapsi kararının ardından elektronik izleme ünitesiyle Sertçelik'in anlık olarak konumu ve gittiği yerlerin tespit edilmediği ancak konutundan dışarı çıktığında izleme merkezine bildirim geldiği, bu bildirimlerin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosuna bildirildiği ortaya çıktı.

Ev hapsindeyken yurtdışına kaçtı

Sertçelik'in ilk olarak elektronik kelepçe takıldıktan 8 gün sonra evinden ayrıldığı, bunun ardından da 30 Ekim 31 Ekim, 1, 2, 19, 20, 21 ve 27 Kasım tarihlerde toplam 9 kez konutunu terk ettiği tespit edilerek yine bütün ihlallerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete haber verildiği kaydedildi.

İhmali bulunanlara soruşturma

Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken 20 Kasım'da Ankara'daki bir restorana gittiği, burada silahla yaralandığı ortaya çıktı. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı. Sertçelik’in yurtdışına kaçmasında ihmali bulunan kamu görevlilerine yönelik soruşturmaysa sürüyor.