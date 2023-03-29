Kaplan: “Jandarmaların mağduriyeti giderilsin”

TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, “Uzman Jandarmalarımızın mağduriyetleri bir an önce giderilmeli” dedi.

Kaplan’ın TBMM’de yaptığı konuşma şöyle:

“Uzman Jandarmalarımızın sorunlarına çözüm bulunmadı. Uzman Jandarmalarımız Astsubaylar ile aynı eğitimi almış, ancak uzman çavuşlarla aynı özlük haklarına sahiptir. Subay ve Astsubayların, eğitimlerinde geçen süreleri fiili hizmetten sayılmakta ve primleri kurum tarafından ödenmektedir. Uzman jandarmalarımız, okulda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılmasını ve sigorta başlama tarihini okula başlama tarihi olarak değiştirilmesini istemektedir. 5510 sayılı Sosyal Güvenli Kurumu kanununda değişiklik yapılarak mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Uzman Jandarmaları, statü ve isim değişikliğinin yapılmasını ve Astsubaylara verilecek tazminatın Uzman Jandarmalara da verilmesini bekliyor. Bu mağduriyetini bir an önce giderin.”