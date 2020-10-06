Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümü Perşembe günü açılacak

KKTC Başbakanı Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı.

"MARAŞ KKTC TOPRAĞIDIR"

Kapalı Maraş'ın açılmasına ilişkin Başkan Erdoğan, "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Doğu Akdeniz Konferansında Kıbrıs Türk'ü hak ettiği gibi temsil edilmelidir. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz. Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.