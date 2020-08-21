Kapalı Maraş açılışa hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Maraş'ın turizme açılmasıyla birlikte KKTC ekonomisinin ivme kazanmasını beklediklerini belirten Tatar, "Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Ezber bozulmuştur, yeni sayfa açılmıştır" dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın haklarının savunacaklarını belirten KKTC Başbakanı, "Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı farklı konuşabilir" açıklamasını yaptı.

Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu vurgulayan Tatar, "Maraş, KKTC toprakları içerisindedir. Kimse elimizden alamaz. Başarılı bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz" dedi.

"MARAŞ'IN TURİZME AÇILMASIYLA KKTC DAHA DA GÜÇLENECEKTİR"

Tatar'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Ezber bozulmuştur, yeni sayfa açılmıştır. 1974'ten beri burada barış vardır. Doğru zemin ve şartlarda bir anlaşmaya ulaşabiliriz.

Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. Cumhurbaşkanı Akıncı farklı konuşabilir. Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve önümüzdeki süreçte bir müzakere görülmemektedir.

Maraş'ın büyük bir bölümü açıktır. Kapalı Maraş'ta dünyanın en güzel sahil şeridir vardır. Maraş'ın açılması artık gündemdedir. Bizim öngörümüz taşınmaz mal konusunu görüşmemiz lazımdır.

Burası KKTC tarafından korunmaktadır ve toprağıdır. Maraş'ın da turizme açılmasıyla KKTC daha da güçlenecektir. Envanter çalışması hemen hemen bitti açılma sürecine girdik. Artık Maraş'ın açılma noktasına girme sürecindeyiz.

Maraş, KKTC toprakları içerisindedir. Kimse elimizden alamaz. Başarılı bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz"

AKDENİZ'İN GÖZDE MEKANIYDI

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yerleşime kapatıldı. Askeri bölge ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için geçen yıl envanter çalışması başlattı.

Maraş, 1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı. Maraş'taki otellerin 12 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de bu bölgedeydi. 3 buçuk kilometre uzunluğunda altın rengi kumsalıyla, dünyaca ünlü yıldızların tatil için ilk tercihiydi.

Şimdilerde hayalet şehre dönen Maraş'ın caddelerindeki dükkanlar dünyanın en lüks markalarına ev sahipliği yapıyordu. Lüks otomobil markalarından en pahalı mücevhercilere kadar her şeyin satıldığı bu mağazalar, o günlerin ihtişamından izleri hala taşıyor.

Kapalı Maraş bölgesinde yarısı konut olmak üzere 8 bin 400 bina bulunuyor

Kapalı Maraş bölgesinde konut ve iş yerlerinden oluşan 8 bin 400 bina bulunuyor. Bölgede 21 banka şubesi, 99 eğlence mekanı da vardı. Tüm bu yapılar 5,5 kilometrekarelik alanda yer alıyordu.

Maraş şimdi eski ihtişamına döneceğini günü bekliyor.