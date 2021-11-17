Kapadokya 9 günlük ara tatilde turist akınına uğradı

Bu kısa tatilde bölgenin tercih edilmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Durmaz, "Kapadokya’nın sonbahar güzelliğini görmeye gelen, balon ve diğer aktivitelere katılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğuna, ara tatilin de girmesi Kapadokya’da doluluğu artırdı." dedi.