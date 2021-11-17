Kapadokya 9 günlük ara tatilde turist akınına uğradı
Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin ilk ara tatili Kapadokya’da yoğunluğa neden oldu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden, peribacaları, sıcak hava balonları, vadi ve otelleriyle ünlü Kapadokya, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili nedeniyle yerli turist akınına uğradı.
Bölgeyi gezmeye gelen misafirler başta sıcak hava balonu olmak üzere, ATV ve at turu ile cip safari gibi etkinliklere katılıyor.
Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya'nın sonbahar güzelliğini görmek için yerli ve yabancı turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğunu söyledi.
Bu kısa tatilde bölgenin tercih edilmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Durmaz, "Kapadokya’nın sonbahar güzelliğini görmeye gelen, balon ve diğer aktivitelere katılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğuna, ara tatilin de girmesi Kapadokya’da doluluğu artırdı." dedi.