Kanuni ve Fatih Karadeniz'de yeni fetihlere başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, "Petrol ve doğal gazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." ifadelerini kullandı.