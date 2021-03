Kanuni Sultan Süleyman'ın portresine 5 milyon TL

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi açık artırmaya çıktı.

İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

Sotheby's'in yaptığı açıklamada, "Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın, keskinliğini ve varlığını canlı bir şekilde bakır bir tabloda yakalayan ve 16./17. Yüzyıldan kalan portresi 438 bin 500 sterline satılıdı. Bu bedel tahmini değerin dört katından fazla" denildi.

Müzayede yetkilileri 43 yaşındaki Kanuni'yi gösteren portrenin satış rakamından memnun olduklarını aktardı.

#AuctionUpdate A newly-discovered 16th/17th-century portrait of Süleyman the Magnificent, vividly capturing on copper the acuity and presence of the iconic Ottoman ruler, sells for £438,500 - more than quadruple its estimate. #SothebysMiddleEast pic.twitter.com/dyO8LFpoIW