AjansHaber.com.tr Gündem Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale açıklarına ulaştı.

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale açıklarına ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine bu yıl giren Kanuni, 13 Ekim'de Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ayrıldı.

227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Kanuni sondaj gemisi, ortalama 8 mil hız yaparak boğaz geçişi yapmak üzere Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına demirledi.

Geminin yarın sabah erken saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Pakdemirli zeytin hasadına katıldı
HDP'li isimden partisiyle ilgili flaş açıklama
Şehit babasından İmamoğlu'na büyük şok
Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
TV100'ün canlı yayınını kapattılar
Bakanlık 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
FOX'un yeni algısı da çöktü!