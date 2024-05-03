Kanserden koruyan ve kansere iyi gelen 13 besin!
Son yıllarda kanser vakaları Türkiye'de daha çok görülmeye başladı. Kanserin oluşmasında genetik yatkınlık, çevresel koşullar bir etken olsa da beslenme düzeni ve yediğimiz besinlerde etkili olabiliyor. Peki, kanserden koruyan ve kansere iyi gelen besinler hangisi?
Kanserden koruyan besinler hangisi?
Brokoli
Brokoli, turpgil sebzelerde bulunan ve güçlü antikanser özelliklere sahip olabilen bir bitki bileşiği olan sülforafan içeriyor.
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Bir test tüpü çalışması, sülforafanın meme kanseri hücrelerinin boyutunu ve sayısını %75'e kadar azalttığını gösterdi.
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Benzer şekilde, bir hayvan araştırması, farelere sülforafan tedavisinin prostat kanseri hücrelerinin öldürülmesine yardımcı olduğunu ve tümör hacmini %50'den fazla azalttığını buldu.
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Bazı çalışmalar ayrıca brokoli gibi turpgillerden oluşan sebzelerin daha fazla tüketilmesinin daha düşük kolorektal kanser riskiyle bağlantılı olabileceğini bulmuştur.
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