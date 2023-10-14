Kanserden kaybettiği kızı için Londra'dan Lefke'ye pedal çevirecek!

Ceyhun Uzun, Londra'nın başkentinde 30 yılı aşkın bir süredir polis memuru olarak görev yapıyor. Uzun’un tek çocuğu Tanyel'e 2013 yılında, henüz 18 yaşındayken kemik kanseri teşhisi konuldu. Tanyel, yoğun tedavi sürecine rağmen hastalığın nüksetmesiyle Ocak 2016'da sadece 20 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Uzun ailesi, Tanyel'in kaybından sonra kızlarının anısını yaşatmak ve KKTC'deki kanserli çocuklar ile ailelerine yardım etmek amacıyla İngiltere merkezli "Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü)" vakfını kurdu.

Uzun ve iş arkadaşı Mckinlay, kanserli çocuklara yardım etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Londra'dan KKTC'ye bisikletle gitmeye karar verdi. Vakıf aracılığıyla bağış toplamak için bu büyük yolculuğa çıkacaklar.

Daha önce "Survivor 2020" yarışmasına katılan Uzun, İngiltere'de yılın polisi ödülünü aldı ve Londra maratonunda üç dünya rekoru sahibi. Uzun ve Mckinlay, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'yi geçerek 20 günde KKTC'ye ulaşmayı hedefliyor.

Uzun, bu uzun bisiklet yolculuğunu kişisel sosyal medya hesapları ve Tanyel's Smile Vakfı aracılığıyla paylaşarak bağış talebinde bulunacak. Bu süre zarfında toplanan bağışlar, Tanyel'in çok sevdiği memleketi KKTC'deki kanserli çocuklara ve ailelerine yardım amacıyla kullanılacak.

Hedef 10 bin sterlin

Ceyhun Uzun, yolculuğa çıkmadan önce ilk olarak Londra'da görev yaptığı İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard'ı ziyaret etti. Ardından kızı Tanyel'in mezarının bulunduğu mezarlığa giderek onunla vedalaştı.

Uzun, mezarlık ziyareti sırasında kızının kanserle mücadelesini, eşiyle kurdukları Tanyel's Smile Vakfı’nı ve yardım kampanyasının detaylarını anlattı.

Ceyhun Uzun, 7 yıl önce tek çocukları Tanyel'i kaybetmelerinin ardından kurdukları Tanyel's Smile Vakfı aracılığıyla KKTC'deki 0-24 yaş arası kanser hastası çocuklara ve ailelerine destek verdiklerini vurguladı.

Eylül ayının "Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu hatırlatan Uzun, bu ay boyunca kanserli çocuklara yardım toplamak ve farkındalık yaratmak amacıyla iş arkadaşı Mckinlay ile İngiltere'den KKTC'ye gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Baba Uzun, yolculukları sırasında kanserli çocuklara yardım toplamayı amaçladıklarını ve "Vakfımızın hedefine yaklaştığını düşünüyorum. 10 bin sterlin toplamayı amaçlıyoruz ve şu an 4 bin sterlinin üzerinde olduğumuzu söyleyebilirim. Siz de bağışta bulunabilirsiniz, miktarın büyüklüğü önemli değil, birlikte farkındalık yaratalım" ifadesiyle farkındalık yaratma çağrısında bulundu.

20 günlük yolculuk 20 yaşı simgeliyor

Bisiklet yolculuğuna başlamadan önce Tanyel'in mezarını ziyaret etmek isteğini vurgulayan baba Uzun, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Tanyel, ailemizin tek çocuğuydu ve her zaman güler yüzlüydü. Onu kaybettik; ancak onun anısı ve sevgisi her zaman kalbimizde yaşayacak. Yola çıkmadan önce Tanyel'e bir öpücük göndererek, bu zorlu yolculuğa onun hatırasıyla başlayacağız. Umarım mekânı cennet olur ve bize bu yolculuk boyunca rehberlik eder. Kızımız, çok sevdiği KKTC'ye kadar yanımızda olacak."

Uzun, yolculuğun 20 gün sürmesini hedeflediklerini belirterek "Tabii ki 21-22 gün sürebilir; ancak benim kişisel hedefim 20 gündür. Çünkü kızımızı kaybettiğimizde 20 yaşındaydı ve onun için bu yolculuk boyunca her zaman 20 yaşında kalacağız" şeklinde konuştu.

“Bizi görürseniz yanımıza gelin ve destekleyin”

Ceyhun Uzun, İngiltere’de başlayan rotalarının Fransa, İsviçre, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerden geçerek Türkiye’ye vardığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yunanistan'ın ardından, büyük ve güzel İstanbul’umuza vardık. Herkesi bize katılmaya, sokaklarda bizi gördüklerinde el sallamaya ve ekstra enerji vererek yanımızda olmaya davet ediyoruz. Ardından Mersin'e doğru devam edeceğiz. Bursa, Ankara ve Mersin'e kadar olan bu yolculuğumuzu takip etmelerini rica ediyoruz. Lütfen yanımıza gelin ve bize destek olun. Biz Mersin'den Kıbrıs'a gitmek için bir gemiyle yol alacağız. Tüm bisikletseverler ve pedal çevirenler bizi orada karşılamak için bekliyor."

Uzun ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu yolculuk hakkında bilgi sahibi olduğunu ve Tatar ile KKTC'de buluşmayı umduklarını ifade etti.

Farkındalık, bağış miktarından daha önemli

İngiliz polis memuru Ryan Mckinlay, sporcu kimliğini paylaşarak daha önce İngiltere ve İskoçya adına koşu yarışmalarına katıldığını açıkladı.

Mckinlay, Ceyhun Uzun'un tutkusundan ve kanserli çocuklara yardım amacıyla yaptığı çalışmalardan etkilenerek şunları söyledi: "Uzun'a arkadaşım diyebilecek kadar şanslıyım ve açıkçası, bu büyük maceradan bahsettiğinde, elimden geldiğince desteklemek istedim ve bu büyük macerayı dört gözle bekliyorum."

Kanserli çocuklara yardım için yola çıkarken, bağışların miktarının önemli olmadığını vurgulayan Mckinlay, kanserin birçok kişinin sevdiklerini ellerinden aldığını ifade etti.

Mckinlay, yaşadığı kişisel kayıpları da paylaşarak şunları söyledi: "Ben de iki amcamı kanser nedeniyle kaybettim. Ayrıca, bu hastalık yüzünden en yakın arkadaşımı da kaybettim. O benim için çok değerliydi ve onu düşünmediğim tek bir gün bile geçmiyor. Bu nedenle Tanyel'in adını yaşatmanın ve onun anısını canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorum."