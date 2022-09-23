Kanser hastalarına yönelik mobil uygulama geliştirildi

Rohce sponsorluğunda kanser hastalarına yönelik uçtan uca dijital hastalık yönetimi ve tele sağlık uygulaması olan Onkolay geliştirildi.

Roche açıklamasına göre, şirket, kanser hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik güçlü iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

Roche Türkiye, Türk Kanser Derneği ve dijital sağlık girişimi Albert Health iş birliğiyle geliştirilen Onkolay uygulamasıyla hastaların kanser ile mücadelede yaşamlarını kolaylaştırmak hedefleniyor.

Onkolay dijital sağlık uygulamasıyla hastaların yan etki takiplerinin yapılması, hasta günlüğünün tutulması ve bu verilerin hekimlere doğru ve düzenli bir şekilde raporlanması sağlanacak.

Onkoloji odaklı bir tele sağlık uygulaması olan Onkolay ile hastalar kanser türleri, onkolojik terimlerin anlamı ve sosyal yaşam hakkında bilgilere ulaşabiliyor. Ayrıca uygulamayla hastaların fiziksel egzersiz, psikoloji ve beslenme konularındaki güncel bilgilerden faydalanması, ilaç hatırlatıcılarını kurması, günlük su tüketimi, tansiyon, nabız ve vücut kitle indeksi gibi bilgilerini takip etmesi, ihtiyaç duyduklarında da belirlenen kontenjanlar kapsamında psikolog ve beslenme uzmanları ile uzaktan ücretsiz görüşme yapabilmesi amaçlanıyor.

Kanser vakaları 2020'de 19,3 milyona ulaştı

Kanserle ilgili araştırmalardan elde edilen veriler 2000 yılında 10 milyon olan kanser vakasının 2020'de 19,3 milyona ulaştığını gösterirken, Türkiye'de 2020'de 233 bin 834 yeni kanser vakasının olduğu ifade ediliyor.

Vaka yoğunluğuna dair veriler ise Türkiye'de en sık görülen 5 kanser türünün akciğer kanseri, meme kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri ve tiroid kanseri olduğunu gösteriyor. Ayrıca, veriler belirtilen 5 kanser türünün tüm kanserlerin yüzde 50'den fazlasını oluşturduğuna işaret ediyor.

Dijital hasta takibi sağ kalıma katkı sağlıyor

Kanser hastalarının tedavi süreçlerine dair yapılan araştırmalar tedavi ve hastalık ile ilişkili semptomların yönetimi ve düzenli olarak semptom takibi konusunda eksikleri olduğunu gösteriyor.

Hastaların bu eksikliklerine yönelik olarak ise dünyada dijital hasta takibine ve görüntülemesine olanak tanıyan bazı uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan bu çalışmalarda dijital hasta takibinin, genel sağ kalıma katkısı olduğu saptanırken, dijital hasta takibiyle hekim-klinik-vizit sürelerinin yüzde 45 oranında kısaldığı görülüyor.

Tüm bu bilgiler ışığında dijital hasta takibinin önemi her geçen gün daha da artıyor.

"Kanser hastalarının yolculuklarına değerli katkılar sunacak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko, Roche'un 125 yıldır hastalıklarla mücadelede sunduğu yenilikçi tanı ve tedavi çözümlerinin yaşamları iyileştirirken, kurduğu güçlü iş birliklerinin bu etkinin daha geniş bir alana yayılmasına olanak tanıdığını bildirdi.

Bu kapsamda Albert Health ve Türk Kanser Derneği ile güçlerini birleştirerek hayata geçirdikleri tele sağlık uygulaması Onkolay'ın, kanser hastalarının yolculuklarına değerli katkılar sunacağına inandıklarını kaydeden Klicko, şu ifadeleri kullandı:

"Dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği birçok yenilikle beraber sağlık hizmetleri ekosisteminde de geleceği yeniden tanımlamamıza yardımcı olacak yeteneklere sahip olduk. Bunlardan biri de hastaların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen tele sağlık teknolojileri. Her hastanın kendine özgü yolculuğuna, semptom takibinden hekim iletişimine, kanserle ilgili kapsamlı bilgilerden ilaç hatırlatıcısına kadar birçok fonksiyonla katkı sağlayan Onkolay’ın, kanserle mücadelede önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz."

Klicko, gelecekte daha fazla hasta için daha fazla fayda yaratmak üzere tele sağlık odağında yeniliklere kapı aralamaya, hasta yolculuğuna odaklanarak daha fazla katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Bilgileri kayıt altına almak hastalık sürecini olumlu etkiliyor"

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman da kanser hastalarının en büyük sorunlarından birisinin "komplikasyonları yönetememek" olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Komplikasyonları yönetebilmek için kişiye özel olan yol gösterici bilgilere kolay ulaşmak, tedavi süresince takip edilmesi gereken verileri etkili ve kolay ulaşılabilir şekilde kayıt altında tutmak hastalık sürecini olumlu etkilemektedir. Teknolojinin ve dijitalleşmenin gün geçtikçe daha çok önem kazandığı dünyaya uyum sağlamak, dijital sağlık yönetim uygulamasının kanser hastalarına fayda sağlayacak bir proje haline getirilmesine katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Bu projenin yalnızca hastalara değil hekimlere de hasta takip süreci açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle hem kıymetli hastalarımıza hem değerli hekimlerimize Onkolay'ın bu süreçte kolaylık sağlamasını diliyoruz."

"Hastaların daha uzun ve kaliteli bir hayat sürmesine yardımcı oluyor"

Albert Health Genel Müdürü Recai Serdar Gemici ise Onkolay ile kanser hastaları için klinik fayda, sağlık ekonomisi açısından katma değer yaratmayı amaçladıklarını aktardı.

Gemici, "150 binden fazla hastaya hizmet vererek elde ettiğimiz tecrübeyle geliştirdiğimiz Onkolay, yapay zeka tabanlı sesli sağlık asistanı Albert ve gelişmiş dijital hastalık yönetimi özellikleri sayesinde onkoloji hastalarının hekimlerle bağını güçlendiriyor, daha uzun ve kaliteli bir hayat sürmesine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.