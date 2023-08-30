Kanlı Ay büyüledi! İşte o görüntüler
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği "Mavi Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Aynı ay içerisinde dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan doğa olayı birçok şehirde ilgi ile izlendi.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi.
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İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
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Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi.
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