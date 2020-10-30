Kandilli Rasathanesi'nden hayati uyarılar

Prof. Haluk Özener, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında meydana gelen 6,6'lık depremin ardından yapılan ilk incelemelere göre, 21 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıklarken, "Artçıların 1 hafta-15 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz" uyarısı yaptı.

Prof. Haluk Özener, şunları kaydetti:

Kırılan fayın aslında boyunun 30-40 km civarında olduğu, onun kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor. 1,2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal bir deprem bu, normal faylanma depremi. Depremden 1,5 saat sonraya kadar büyüklükleri 2,9 ile 4,8 arasında olan 21 deprem kaydettik.

Artçıların 1 hafta-15 gün kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık 1 derece altına kadar, 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz.