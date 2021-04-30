Kandil'in geçiş hattına üs kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine terörle mücadele konusunda yapılan operasyonlar hakkında bir sunum yaptı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Soylu, daha önceki operasyonların İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının ankesör telefon bağlantılarını inceleme sonucunda yapıldığını hatırlattı.

"Son dönemlerde ortaya çıkartılan yeni kripto FETÖ'cülere yönelik operasyonlar, ankesörlü telefon konuşmalarına ilişkin taramayı tüm Türkiye'ye yaymaktan kaynaklanıyor" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ankesör konuşmalarını incelemiştik. Artık tüm illeri bu kapsama aldık. Türkiye genelindeki tüm ankesörlü konuşmalar taranmaya başladı. Son dönemde artan operasyonlar da ve gözaltılar da bu yeni çalışmadan kaynaklanıyor."

'BU BÖLGE KANDİL’E GEÇİŞ HATTI, BU HATTI KONTROL ALTINDA TUTACAĞIZ'

Soylu, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeerine yönelik düzenlenen son operasyonlar hakkında da bilgi verdi.

"Kuzey Irak'taki operasyonlar sürecek" ifadesini kullanan Soylu, "Metina bölgesi önemli bir yer. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, burada üs kuracağız ve bölgenin denetimini yapacağız. Bu bölge Kandil'e geçiş hattı, bu hattı kontrol altında tutacağız" diye konuştu.