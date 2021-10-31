Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız ile ilgili bomba iddia! Nalan ve Sedat'ın gerçek hayatta kim olduğu ortaya çıktı

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dizideki Sedat karakterinin kimliği ile ilgili ileri sürülen isim sosyal medyayı salladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisi perşembe akşamları seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yeni sezonda da başarısını sürdüren diziyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Medyaradar'ın haberine göre söz konusu iddianın kaynağı bir Instagram sayfasında yazılanlar şöyle:

İleri sürülen kişilerle ilgili hesapta şu ifadelere yer verildi:

Gülseren Buğdaycıoğlu bildiğiniz üzere kaşesi yüksek bir doktor.

Camdaki Kız dizisinin başrolündeki karakterler Sedat ve Nalan da meğer elit kesimden olan bir çiftmiş.

Babası yokluktan devleşmiş, yakışıklı bir genç olan Cem [Uzan] ile babası itibarlı bir adam olan Alara [Zeynep Koçibey], ailelerin zoru ile evlilik sözleşmesi üzerine kurulu bir evlilik yaptılar.

Bu evliliklerinde mutlu olamadılar çünkü Cem’in görüştüğü başka insanlar vardı.

Cem evliliğini ihmal edince Alara’ya bir yalı hediye edilmiş ama Cem o yalıya pek uğramamış ( dizide arazi olarak geçiyor).

Zamanla Alara hanım şoförü ve koruması ile yakınlaşmaya başlamış.

Aralarında zaten evlilik sözleşmesi olmasından dolayı Alara hanıma hiçbir bedel ödemeden anında boşanmışlar.

Cem Uzan'ın eşi İç Mimar Alara Koçibey

Bunların yaşandığı süreçte Alara hanım psikolojik olarak çok yıpranmış ve Gülseren hanımdan danışmanlık almaya başlamış.

Tüm bu yazdıklarım zamanında tüm ayrıntıları ile haberlerde yer almış.

Cem Uzan’ın aldatılması bayağı yankı uyandıran bir haber olmuş.

Cem Uzan ve Alara Koçibey

Dizide tabi bazı değişiklikler yapılmış mesela dizide Sedat çalışmayı pek sevmeyen biri, Cem Uzan aksine aşırı çalışan bir insanmış.

Hatta Alara hanımın, Cem Uzan’ın çalışkanlığına övgüler yağdırdığı röportajları da var.

Mazoşist bir ilişki zevki var mı bilemem ama gençlik yaşlarında kendisinden olgun kadınlardan hoşlandığı da doğruymuş.