Kanada’nın Ontario Başbakanı Ford, törende konuşurken ağzına giren arıyı böyle çiğnedi

Kanada’nın Ontario'da Başbakan konuşması esnasında şansız bir olay yaşadı.

Ontario Başbakanı Doug Ford, basın toplantısı esnasında konuşmasına devam ederken arı tarafından rahatsız edildi.

BAŞBAKAN ARIYI BÖYLE ÇİĞNEDİ

57 yaşındaki Kanada Ontario Başbakanı Doug Ford törende konuşmasına devam ederken, bir arı Başbakanın ağzına girdi.

Konuşurken arıyı çiğnemeye başlayan Ford, apansız duraksadı ve ağzındaki arıyı çıkarmaya çalıştı. Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Ontario Başbakanı Ford, daha sonra su içerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşadığı talihsiz an kameralara işte böyle yansıdı.