Kanadalı doktor uçuş sırasında doğum yaptırdı

Kanadalı bir doktor, uçakta doğum sancıları tutan 8 aylık hamile bir kadının doğumunu yaptırdı.

Katar Havayolları’nın Katar’ın başkenti Doha’dan Uganda’nın Entebbe kentine 5 Aralık günü yapılan uçuşunda bulunan Dr. Aisha Khatib, hamileliğinin 35. haftasında olan ve doğum sancıları tutan Ugandalı bir kadını uçakta, seyir sırasında doğurttu.

"İYİ VE SAĞLIKLI"

Khatib yaptığı açıklamada “Uçakta bebek doğuracağımı hiç düşünmemiştim! Bu Mucize’nin havada doğmasına destek olan havayolu ekibine teşekkürler! Anne ve bebek iyi ve sağlıklı” ifadelerini kullandı.

İSMİNİN YAZDIĞI KOLYEYİ HEDİYE ETTİ

Doğum sonrasında doktorun ismiyle birlikte Mucize Aisha adı verilen kız bebeğin sağlıklı olduğu belirtildi. Dr Khatib, doğum sırasında boynunda bulunan ve ismi Aisha'nın Arapça yazılı olduğu altın kolyesini ise Aisha bebeğe hediye etti.

Havayolları basına yaptığı açıklamada 36 haftaya kadar hamile olan kadınlara uçuş izni verildiğini belirtti.