Kanada'da Ubisoft binasındaki asılsız ihbar panik yarattı

Kanada'da asılsız bir ihbar büyük paniğe nedeni oldu. Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal'deki binasında silahlı kişilerin bulunduğu ve insanları rehin aldığı ihbarı sonrası onlarca polis bölgeye sevk edildi.

İhbar üzerine binadakiler çatıya çıkarak kendilerini buraya kilitledi.

Kanada'daki Fransız oyun şirketi #Ubisoft binasında yaşanan rehine krizi sürüyor.



Bölgeye zırhlı araçlar ve çok sayıda polis gönderilirken, çevredeki sokaklar da önlem amacıyla kapatıldı. pic.twitter.com/3BJbTCiZ28 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 13, 2020

Kanada polisi, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Çevredeki sokaklar kapatıldı, olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Polis yetkilileri, yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığını, insanların güvenli şekilde tahliye edildiklerini duyurdu.