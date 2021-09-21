Kanada'da seçimin galibi bir kez daha Trudeau

Kanada Seçim Kurulunun internet sitesinden yayınlanan ve henüz resmi olmayan sonuçlara göre Trudeau'nun Liberal Parti'si, geçerli oyların %31,7'sini aldı. Başbakan Trudeau bir seçim zaferi daha kazansa da tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi.

Liberal Parti %31,7 ile Kanada Federal Parlamentosundaki 308 sandalyeden 156'sını kazandı ancak tek başına iktidar olmak için gereken 170 milletvekili sandalyesine ulaşamadı

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların %34,1'ini alarak birinci parti olmasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekilliği çıkarabildi.

Seçimlerde, Quebec Bloğu Partisi %8,2 oy ile 32 milletvekili, Yeni Demokrat Parti %17,6 oy ile 27 milletvekili ve Yeşil Parti de %2,2 oy ile 2 milletvekili kazandı.

Seçimler için ülke genelinde açılan 20 binden fazla seçim merkezinde, 105 bin 140 sandıkta oy kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 27 milyon 366 bin 297 seçmenden toplam 12 milyon 492 bin 213 kişi oy kullandı. Bu sonuçla seçimlere katılma oranı da %45,65 oldu.