Kanada Parlamentosu’ndan Filistin kararı!

Kanada parlamentosu, "iki devletli çözümün parçası olarak Filistin devletinin kurulması" için hükümeti adım atmaya çağıran önergeyi kabul etti.

Parlamentoda milletvekilleri, muhalefetteki Yeni Demokrat Parti (NDP) tarafından sunulan, hükümete "iki devletli çözümün parçası olarak Filistin devletinin kurulması" için çalışması çağrısını içeren önergeyi görüştü.

Oylamada 117'ye karşı 204 "evet" oyuyla kabul edilen önergenin bağlayıcılığı bulunmuyor.

Taslak metninde "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığının kabul edilmesi ve İsrail'e silah satışının durdurulması" benzeri İsrail aleyhinde sert eylem çağrılarının yer aldığı önerge, parlamentoda yapılan müzakereler sonucu "Filistin devletinin kurulması çağrısı" şeklinde düzenlendi.

Gazze'ye insani yardım götürülmesine ihtiyacımız var

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, parlamentoda oylamaya ilişkin yaptığı konuşmada, milletvekillerinin, "Kanadalıların çok endişe duyduğu bir konuda" ortak zemin bulmak için birlikte çalışabildiğine dikkati çekti.

Joly, "Muhalefetin önergesine dayanarak dış politikayı değiştiremeyiz. Pozisyonumuz netti. Bu, dünya genelinde pek çok G7 dışişleri bakanının ifade ettiği bir pozisyondur, bir esir takası anlaşmasına, ateşkese ve Gazze'ye insani yardım götürülmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da önergenin kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğu ve bunun "Kanada için tarihi adım" olduğu vurgulandı.