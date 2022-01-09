Kanada Başbakanı Trudeau'dan uçakta maskesiz parti yapan ünlülere: Aptallar

Kanada'dan Meksika'ya uçan sosyal medya ünlülerinin bulunduğu uçakta maskesiz verilen parti ülkede tepkilere neden oldu. Kanada Başbakanı Trudeau, yolcuları 'sorumsuz aptallar' olarak tanımladı.

Kanadalı bir grup sosyal medya ünlüsü ve şov yıldızını taşıyan uçakta Kovid-19 önlemlerini uygulamadan düzenlenen parti, ülkede tartışma konusu yarattı. Meksika'ya yeni yıl partisi için charter seferle giden yolcuların dönüş seferleri çeşitli havayolu şirketleri tarafından reddedilirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetimi soruşturma başlattı.

Duvar'ın aktardığına göre Quebec'ten Meksika'daki turizm merkezi Cancun'a seyahat eden ünlülerin düzenlediği partide maske kuralına uyulmaması ve uçak havadayken taşkınlıkların yapılması tepkilere ve soruşturmaya neden olunca aynı şirketin yolcular için anlaştığı dönüş uçuşu iptal edildi. Diğer firmalar da söz konusu kişileri ülkeye getirmeyi reddetti.

İşte o görüntüler; Ce qui devait arriver arriva.



Sunwing aurait décidé d’annuler le vol qui devait ramener une centaine de Québécois demain soir à Montréal, au lendemain d’images-chocs publiées par le Journal où des influenceurs faisaient le party.



Autre vidéo de la fête 🎥 pic.twitter.com/A7ZnTaThtI — Francis Pilon (@FrancisPilon_) January 4, 2022

Öte yandan Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre Ulaşım, Kamu Güvenliği ve Sağlık departmanlarının topluca geniş soruşturma başlattı. Kuralları yok sayıldığı her ihlal için 5 bin dolara kadar para cezası gündemde. Yolculardan birinin varış noktası Cancun'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı biliniyor.

Kanada Başbakanı Trudeau ise dolaşıma giren videoların ardından 'aşırı derecede sinirli olduğunu' dile getirdi. "İnsanların tümüyle sorumsuz bir şekilde kendilerinin, vatandaşların, havayolu şirketi çalışanlarının hayatını tehlikeye atması yüze bir tokat gibi çarpıyor" diyen Trudeau, söz konusu yolcuları 'aptallar' olarak tanımladı.