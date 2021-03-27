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Kamyonun yakıt deposunda 104 kilo uyuşturucu bulundu

Van'da bir kamyonun yakıt deposunda 104 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba'da bir kamyonu durdurdu.

Aracın yakıt deposuna gizlenmiş

Narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 200 pakette 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli E.K. ve M.S. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. 

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