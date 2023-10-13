Kamyonetin çarptığı çocuk kurtarılamadı!
Evinin önünde oyun oynarken kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Miran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Siirt'in Barış Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Miran Özçelik'e, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarptı.
Tedavi altına alındı
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Miran yaralandı. Çevredekilerce Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miran, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yoğun bakıma alınan Miran, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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