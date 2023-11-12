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Kamyona arkadan çarpan genç yaşamını yitirdi!

Gaziantep'te kamyona arkadan çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Can Malat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te kamyona arkadan çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Can Malat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Can Malat'ın kullandığı motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Malat, kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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