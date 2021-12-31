Kamyon otelin otoparkına daldı, 17 aracı parçaladı

Doncaster'daki bir otelin otoparkında bir düzeniden çok aracın kullanılamaz hale gelmiş olduğunu grenler gözlerine inanamadı.

Lakeside'da dün sabah saat 7'de meydana gelen büyük kazanın ardından yaşanan kaos, bir görgü tanığı tarafından görüntülendi.

Kamyon şoförünün yakındaki bir döner kavşakta kontrolünü kaybettiği ve çitlerin üzerinden araba parkına girerek park halindeki en az 17 araca çarptığı anlaşıldı.

Bir kurtarma kamyonu da dahil olmak üzere park halindeki çok sayıda araba, kazada birbirine çarparak kullanılamaz hale geldi.

Videoda, camların kırıldığı ve tamponların yerde yattığı otomobillerde önemli hasarlar görülürken, kazaya neden olan kamyonun ön kısmında önemli derece hasarın olduğu görülüyor.

Kazada otel ya da restoranda herhangi bir hasar ya da kayıp oluşmadı.

Kaynak: The Sun