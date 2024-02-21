Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de yer aldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alacağını açıkladı.
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 puan almış adaylar arasından 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.
Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden yapılacak.
Yorumlar