Kamuda ücret dengesizliği bitiyor!
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerle kamu çalışanlarına yeni sosyal haklar sağlanırken, ücret dengesizliği de sona erecek.
Memur ve memur emeklisinin maaş zammında nihai kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı.
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.
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Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerle kamu çalışanlarına yeni sosyal haklar sağlanırken, ücret dengesizliği de sona erecek
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Müdür ve dengi unvanlardaki personelin özel hizmet tazminatı oranları 20 puan (969 lira), müdür yardımcısı unvanlardakilerin de 15 puan (726 lira) artırılacak.
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