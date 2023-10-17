Kamuda Togg dönemi başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamudaki araç alımlarında değişikliğe giderek, kamuda yerli üretim Togg'ların tercih edileceğini açıkladı.

Şimşek, kamuda bulunan tüm marka ve model araçların satılarak, yerine yerli üretim TOGG modellerinin geleceğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre, tasarruf tedbirleri dahilinde alınan yeni kararları ile ilgili açıklama yapan Şimşek, alınan karar kapsamında hem yerli otomobil üretimini desteklemesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlanarak, tasarruf sağlanması amacıyla tasarlanan bir proje olduğunu ifade etti.

Yabancı modeller yer almayacak

Şimşek, kamuda bulunan araçları arasında, Audi ve Mercedes gibi modelleri yer almayacağını, eldeki kamuya ait araçların da satılacağını belirtti.

Şimşek tarafından açıklanan söz konusu karar, daha önceden eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanmıştı. Nebati, bu yılın başında yerli otomobil TOGG için kamu alım garantisi uygulanacağını açıklayarak kamuoyuna duyuru yaparak, 30 bin adet TOGG satın alınacağının bilgisini vermişti. Bu kapsamda da eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati aracılığıyla duyurulan proje, yeni Bakan Şimşek aracılığıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.