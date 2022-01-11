Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı
Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.
Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.
1 10
Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729.54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.
2 10
'Enflasyon farkı bir zam değildir'
3 10
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ekonomik gelişmeler ışığında kamu görevlilerine ek zam ve refah payı verilmesinin şart olduğunu vurguladı.
4 10