Kamu kurumlarına 5 bine yakın personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel, Adalet Bakanlığı 339 personel, Milli Savunma Bakanlığı 93 memur ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis alımı için ilan açtı.
Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla istihdam sağlayan kamu, 2022'de de ihtiyaç duyulan kadrolar için ilan açtı.
2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam eden kamu, 5 bine yakın personel daha alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak
İlanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.