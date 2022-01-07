Kamu kurumlarına 5 bine yakın personel alınacak

2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam eden kamu, 5 bine yakın personel daha alacak.