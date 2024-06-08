Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri Resmi Gazete'de

Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme ne zaman hesaplara yatırılacak sorusunun cevabı belli oldu.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı 13 Aralık'ta verilecek.