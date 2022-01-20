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Kamu ihalelerinde limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

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