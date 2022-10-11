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Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Kamu bankalarında SGK emeklilerine 3 yıl için ödenen promosyon tutarı belli oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarını açıkladı.

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SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı.

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Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

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Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

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