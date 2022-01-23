AjansHaber.com.tr Dünya Kamerun’da gece kulübünde patlama! Çok sayıda ölü

Kamerun’da gece kulübünde patlama! Çok sayıda kişi öldü!

Kamerun’un başkenti Yaounde’de bir gece kulübünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, yaptığı açıklamada, başkentin Bastos bölgesinde bulunan “Livs” isimli gece kulübünde yerel saatle 03.00 sularında çok büyük bir patlama meydana geldiğini, çıkan yangın ve izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin yanarak can verdiğini belirtti.

Yaralananlar Yaounde Merkez ve Cefta d'Ekounou hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Patlamanın nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Görenler köpek sanıyor! Dev kedi Kefir
Aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü
Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı istifa etti
37 yıl boyunca yüzlerce kişiyi taciz etmiş
Omicron'un alt varyantı tespit edildi
Spor müsabakalarında başörtüsü takmayı yasakladı