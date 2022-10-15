Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Yetkililer, Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.

Ekiplerin 4 kişiyi kurtardığını belirten yetkililer, aşırı kalabalık olan teknede yetersiz can yeleği olduğunu kaydetti.

Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir tekne dün alabora olmuş, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.