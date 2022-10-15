Kamboçya'da alabora olan teknede ölenlerin sayısı 11'e çıktı
Kamboçya'nın güneyinde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Yetkililer, Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.
Ekiplerin 4 kişiyi kurtardığını belirten yetkililer, aşırı kalabalık olan teknede yetersiz can yeleği olduğunu kaydetti.
Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir tekne dün alabora olmuş, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
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