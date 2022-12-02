Kamalı: "1 Milyon İstihdam" projesine başvuru sayısı 1 milyonu geçti

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, Bloomberg HT canlı yayınında yazılım sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kamalı açıklamasında, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "30 bin yazılımcı ülkeden gitti" ve CHP Milletvekili Fethi Açıkel'in "“1 Milyon Yazılımcı İstihdamı projesi, daha fazla beyin göçü, beceri açığı ve işsizlik olarak geri döndü" iddialarına da yanıt niteliğinde bilgiler verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü "1 Milyon İstihdam" projesine dair müjdeli bir haber vermek istediğini belirten Kamalı, projeye başvuru sayısının 1 milyonu geçtiğini belirtti.

Kamalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Pandemi dijitalleşmeyi ciddi şekilde hızlandırdı. 10 yıl önce bile 70 bin yazılımcı açığı akademisyenlerimiz tarafından gündeme getirilirken biz son 2 yılda 250 bin yazılımcı açığı olduğunu tespit ettik.

Yazılımcı yetiştirme programlarının yalnızca üniversitede değil, üniversite ve meslek liseleri dışında, meslek yüksekokulları ve programcılık dahil ciddi bir ekosistem olmasına rağmen TÜBİSAD'ın raporlarında son üç yıldır değişmez şekilde yüzde 20 hızlı büyüyor.

"1 Milyon İstihdam" projesi 1 milyon rakamını geçti

Ben bugün çok önemli bir haberi sizinle paylaşmak üzere geldim. 2020 yılında, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın büyük bir insiyatifi ile "1 Milyon İstihdam" projesi büyük bir akademi programıyla ve ülkemizin her yerinden ulaşılabilecek, sertifa edilebilecek ve bildiğimiz alanlarda da tematik alanlarda da tekrarlı eğitim programını hayata geçirdi.

"200 kurum buradan yazılımcı açığını karşılıyor"

Bu sabah itibariyle bu programda 1 milyon 54 bin 232 kişi programdan eğitim almış. Eğitim alan ve sertifikalarına almış, sürecini tamamlarayak iş gücüne dönüşecek olan da 373 bin 140 kişi mevcut. Dolayısıyla yazılım sanayimizden 200 kurum buradan yazılımcı açığını karşılıyor.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızı kutluyorum"

Bütün şirketlerimize açık olan bu programda burada toplanan 373 bn CV'mizi çok farklı alanlarda değerlendirmek üzere harekete geçmelerini öneririm. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızı bu projeye öncülük ettiği için teşekkür ederim. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Müdürü Cebrail Taşkın'a teşekkürler etmek istiyorum.

YASAD başkanı Kamalı geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında çarpıtılmış olarak yer bulan açıklamaları sonrasında 1 Milyon İstihdam Projesi ile alakalı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı;

"Ülkemizin ve genç nüfusumuzun Yazılım Teknolojileri ile yetiştirme ve bu alanda Yazılım ARGE ve Teknoloji üretimine destek olan 1 Milyon İstihdam Projesi çok değerli büyük bir kalkınma hamlesi projesidir. Tüm ülkeye hizmet eden bu projeyi hayta geçiren sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı na, sayın Bakanımıza ve sayın Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, MBA sektörümüz adına Tebrikler eder, şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız.

YASAD"