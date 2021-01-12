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Kamala Harris'in ten rengini değiştirdiler

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bir moda dergisinin kapağında yer alan fotoğrafında ten rengiyle oynanması ırkçılık tepkilerine yol açtı.

Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı.

Dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Derginin Harris’in ten rengiyle oynaması ‘ırkçılık’ tartışmalarını gündeme getirdi.

Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, " Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" dedi.

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