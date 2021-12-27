Kalp hastası Bosnalı çocuk Türkiye'de şifa buldu

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, kalp kasının kalınlaşması sonucu aritmi sorunu yaşayan 12 yaşındaki Bosna Hersekli Nejra Musinovic'e şifa oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Celal Akdeniz liderliğinde yapılan başarılı operasyon, ani ölüm riski taşıyan Nejra Musinovic'i sağlığına kavuşturdu.

Halk arasında şok verebilen "kalp pili" olarak da bilinen ICD cihazı sayesinde aritmiye bağlı ani ölüm riski önemli oranda ortadan kalkan küçük Musinovic, taburculuk işlemlerinin ardından yarım bıraktığı eğitimine ve ülkesine döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz, Nejra Musinovic'in çocuklarda ve gençlerde en sık rastlanan, ani ölüme sebebiyet verebilen hipertrofik kardiyomiyopati hastalığının pençesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Baş ağrısı şikayetiyle ülkesinde doktora başvuran Nejra'nın, yapılan araştırmalar sırasında kalp kasının kalınlaşmaya başladığı fark edildi ve bu hastalığın çok ilerlediği öğrenildi. Ayrıca hipertrofik kardiyomiyopatiye bayılma, halsizlik ve fazla yürüdüğünde göğüste sıkışma hissi gibi önemli rahatsızlıklar da eklenmişti. Evlatlarına Bosna Hersek’te tam olarak şifa bulamayan aile, farklı ülkelerde arayışa girince Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarılarına ve Medipol hakkında bilgiye ulaştı. Hastamız ile bir araya geldiğimizde yaptığımız detaylı incelemelerde, rahatsızlığının oldukça ilerlediğini ve kalp kalınlığının 3 santimetreyi geçtiğini belirledik. Bu kalınlaşma, ritim bozukluğuna yol açmıştı. Aritmi çok kısa sürerse bayılma, eğer uzun sürerse ani ölümle bitebiliyor. Dolayısıyla acil bir şekilde antiaritmik ilaç tedavisinin düzenlenmesi ve ICD takılmasının şart olduğu bir hastaydı."

- "Çocuğunuzun kardiyolojik muayenesini ihmal etmeyin"

Celal Akdeniz, hipertrofik kardiyomiyopatinin çocuk ve gençlerde ani ölümlere yol açan en sık görülen kalp rahatsızlığı olduğuna işaret ederek, "Çoğu zaman yorgunluk, halsizlik ve göğüs ağrısı gibi çok rastlanır belirtilerle ilerlediği için önemsenmeyen hastalığın varlığını maalesef can kaybı olduğunda öğreniyoruz. Bu çocuklarımız, genellikle spor antrenmanları sırasında aniden hayatını kaybediyor. Bu yüzden aileleri uyarmak istiyorum. Çocuklarının kardiyolojik muayenelerini ihmal etmesinler. Hastalıkta erken teşhis ve doğru müdahale hayati öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Musinovic'in Türkiye'ye geldiğinde kalp kasının çok yoğun olduğu aort kapağının altındaki bölgeye, ülkesinde cerrahi işlem yapıldığını aktaran Akdeniz, şunları kaydetti:

"Ameliyatı iyi geçmiş ama kalp kapağında (mitral kapakta) bir miktar kaçak vardı. Ayrıca, ileri derecede kalınlaşmış olan kalp kasından kaynaklanan ve hayati risk oluştran ventriküler aritmileri vardı. Hastanın bayılmalarının sebebi de bu tehlikeli aritmilerdi. Hastaya ilk olarak ilaç değişikliği yaptık ve holterini inceledik. Kalbin alt tarafından gelen tehlikeli vurgular bayağı azalmıştı. Yenilenen ilaç ve medikal tedavinin hedefi aritmi ihtimalini azaltıp şoka girme riskini düşürmekti."

Hastada bayılma olmasa bile kalp kası kalınlığı 3 santimetreyi geçince şok veren ICD denilen kalp pili takılması gerektiğini belirten Akdeniz, çocuk kalp pili ile yetişkin kalp pilinin aynı olduğunu kaydetti.

Akdeniz, kalp pilinin çok yüksek hızda "taşikardi" olduğunda kalp ritmini normale çevirdiğini, ICD'nin kendileri için bir güvence olduğunu aktardı.

ICD takılmadan önce hasta bayıldığında ölüm riskinin arttığını vurgulayan Akdeniz, "Fakat bu işlem sayesinde kendisini çok daha güvende hissedecek. Hasta, bazen ilaçları almayı unuttuğunda ICD şoku geçirebiliyor. Hastamız, ICD takıldıktan sonrada normal günlük hayatına aynı şekilde devam edecek. Sadece hastanın zorlayıcı spor yapması yasak. Düşük tempolu sporlar yaparak kendisini daha güvende hissedebilir." ifadelerini kullandı.

"Tüm sıkıntılarımdan kurtuldum"

Hasta Nejra Musinoviç de ailesinde kalp rahatsızlığı bulunan kişiler bulunduğunu ancak bu kadar ileri seviyede olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında baş ağrısından dolayı hastaneye yattım ve sabah doktor muayenesinde kalbimde üfürüm olduğunu öğrendim. Rahatsızlığımın sebebini öğrenebilmek için kardiyoloji doktoruyla görüştük ve hipertrofi teşhisi konuldu. O dönemde bayılma, halsizlik ve çok fazla yürüdüğüm zaman göğsümde sıkışma gibi rahatsızlıklar görülüyordu. Muayeneye ilk geldiğimde kullandığım ilaçların yetersiz olduğu doktorlar tarafından tespit edildi. İlaçları aldığım ikinci günden itibaren iyi hissetmeye başladım. Anneannemin de kalp duvarlarında kalınlaşma vardı. Kendi kalp duvarlarım da kalın çıktı. Herhangi bir risk oluşmaması için kalp pili takıldı. Pil takıldıktan sonra kendimi daha da iyi hissediyorum. Tüm sıkıntılarımdan kurtuldum. En büyük hayalim, annem gibi kuaför olmak."