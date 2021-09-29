Kalp Damar Uzmanı Doktor, Seda Sayan'la göbek attı

Seda Sayan'ın sunduğu, Star TV ekranlarında yer alan "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programında göbek atan doktor sosyal medyanın gündemine oturdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Banu Küçükpolat'ın Seda Sayan'la dansı farklı yorumlara neden oldu.

Sayan'la, uzmanlık alanındaki sağlık sorunları üzerine sohbet eden Doktor Küçükpolat, kendini bir anda stüdyoda çalan müziğin ritmine bıraktı. Kırmızı dar elbisesi ile dikkat çeken Doktor Küçükpolat, Seda Sayan'la karşılıklı roman havası oynadı.

Dans şovuyla gündeme gelen Doktor Küçükpolat, sosyal medyadan aldığı tepkileri yorumlarken, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" ifadelerini kullandı.

Gündüz kuşağı programlarının değişmez konukları haline gelen doktorların, izleyicilere verdikleri bilgiler kadar konuk oldukları programa renk katan hareketleri de dikkat çekiyor.