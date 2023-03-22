Kaliforniya'da atmosferik nehir fırtınaları

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, aşırı yağmur ve kar yağışı şeklindeki şiddetli hava olayları nedeniyle yüz binlerce kişinin sel baskını riski altına olduğu belirtildi.

"Atmosferik nehir" adı verilen ve geçen yıl aralık ayından bu yana 11 kez etkili olan hava olaylarının sonuncusu, önceki gün başlayarak şiddetli kasırga kuvvetindeki fırtınalarla hasara yol açtı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, San Francisco'da rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye, Santa Clara ve Alameda bölgelerinde ise saatte 150 ila 160 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle, San Francisco'daki toplu taşıma sisteminde aksaklıklar yaşanırken, birçok gökdelenin camları kırıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

PowerOutage sitesine göre, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle, çoğu Santa Clara bölgesinde olmak üzere eyaletin orta ve kuzey kesimlerinde 330 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

California Valiliği Acil Durum Hizmetleri de, aşırı yağışlar nedeniyle eyalet genelinde 70 binden fazla kişinin tahliye uyarısı, yaklaşık 27 bin kişinin de tahliye emri altında olduğu bilgisini paylaştı.

Monterey bölgesindeki Pajaro Nehri'nin taşmasından dolayı büyük bir alan sular altında kalırken, civardaki 8 bin 500 kişi tahliye edildi ve bine yakın kişi sığınaklara yerleştirildi.

California Su Kaynakları Departmanı, eyaletin yüksek kesimlerinden güney Sierra Nevada bölgesinde, mevsimsel ortalamanın yüzde 260 üzerinde, şimdiye kadarki en büyük kar yığılmasının kaydedildiğini duyurdu.