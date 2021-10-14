Kaldırımdan giden taksici, yayaya korna çalarak yol istedi

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi.

Taksi bir süre kaldırımda ilerledi. Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı.

Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.