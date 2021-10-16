Kaldırımda yayadan yol isteyen taksiciye para cezası
İstanbul'da iki gün önce yaşanan olayda TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, tepkilere aldırış etmeyen taksiciye uygulanan cezayı duyurdu.
İstanbul'da, kaldırımda giden ve üstelik korna çalarak yayadan yol isteyen taksi şoförüne ceza kesildi.
Olay önceki gün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksici, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi.
Kaldırımdaki taksinin şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
864 LİRA PARA CEZASI
Kaldırımdan giden taksi şoförü S.Y trafik polisleri tarafından durduruldu.
Taksi şoförü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince 864 lira cezai işlem uygulandı.
Kaldırımda yayadan yol isteyen taksiciye para cezası— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 16, 2021
🔹İstanbul'da iki gün önce yaşanan olayda TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi
🔹İstanbul EGM ise o şoföre 864 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı pic.twitter.com/iwuVWj7SJg
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