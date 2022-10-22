Kalbi yaralı Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor
Son dönemde Türk sinemasının yüksek gişeli film türleri arasında yer alan biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Yazdığı ve söylediği şarkılarla aşkını tüm sevenlerine hissettirebilen Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor.
Hayatını kaybeden ünlü isimlerin biyografileri oldukça dikkat çekiyor.
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Metronom Film Yapım ve CNS Productions ortaklığında çekilecek filmin yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstleniyor. Filmin senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak kaleme aldığı filmin başrol oyuncusu belli oldu.
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2014'te 45 yaşında hayata veda eden Göğebakan'ı oyuncu Burak Sevinç canlandıracak. Sevinç, projede Murat Göğebakan’ı canlandırmak üzere yapım şirketi ile sözleşme imzaladı.
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