Kahve lüks oldu!

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin araştırmalarına göre giderek artan enflasyon nedeniyle Avrupa'da kahve neredeyse lüks haline gelmiş durumda.

AB dışındaki ülkeler haricinde kahve fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Eylül 2022 itibarıyla kahve fiyatındaki yıllık artış yüzdeleri, AB ülkelerinde yüzde 17'de seyrederken, Türkiye'de yüzde 111 buldu.

Kahvenize süt ve şeker atıyorsanız kahvenin maliyeti daha da artıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde şeker fiyatı son bir yılda yüzde 37 artarken süt fiyatları da yüzde 26 artış gösterdi.

Enflasyon dünyada birçok ülkede yükselmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinde eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 10,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon eylül ayında Türkiye'de yüzde 83'ü geçti.

Çay fiyatları da artışta

Eylül 2022 itibariyle çay fiyatları son bir yılda AB’de yüzde 6,9 artarken Türkiye’de ise yüzde 78 yükseldi.