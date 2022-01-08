Kahve fiyatlarında %25-30 artış öngörülüyor

Voicevale Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koylan, son dönemde artan kahve fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Voicevale şirketi olarak ithal ettikleri tarım emtiası içinde kahvenin önemli bir payının olduğunu belirten Erdem Koylan, "Şuan ithalatçıların Türkiye'ye getirmiş olduğu ve halihazırda tüketiciye sunulan kahvenin maliyetlerinin 4,000-4,250 dolar civarında olduğunu düşünüyoruz. Ve şuan piyasanın 5,000-5,200 dolar bandında olduğunu ve yapılan son alımların bu seviyelerden gerçekleştiğini düşünürsek, fiyatlarda önümüzdeki dönemde sadece dolar bazlı olarak yaklaşık yüzde 25-30 artış öngörüyoruz" dedi.

Türk Lirasındaki harekete göre fiyatların değişkenlik gösterebileceğinin de altını çizen Koylan, "Kahve fiyatlarını etkileyen çok fazla etken var. Kahve dükkanlarının kirasından tutun da koli ve diğer ambalaj malzemeler, enerji ve işçilik maliyetlerine kadar birçok parametre söz konusu. Tüm girdilerde önemli artışlar yaşandı ve değişkenlik var. Lojistik maliyetleri çok ciddi yükseldi. Losjitik maliyetlerinde sadece Aralık ayı ortasından bu yana yüzde 39'luk bir artış yaşandı. Son 1 yıldaki lojistik maliyetimiz yüzde 100'ün üzerinde arttı" dedi.