Kahve daveti neden gerçekleşmedi?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında yaşanan 'kahve içme' polemiğini değerlendirdi.

"ANLADIM Kİ PR ÇALIŞMASI, İÇMEDİM"

Kabaktepe, Kaftancıoğlu’nun "Bana yanıt vermedi" iddiasına ilişkin, "Bir il başkanı, bir il başkanıyla kahve içmek istiyorsa, 20 gün beklemez, arar ve randevu ister. Günler sonra gelen davete, 'Arkadaşlar 2-3 gün bekleyin' dedim. Daha birkaç gün geçmeden bir gazeteci arkadaş nereden biliyorsa, 'Davet gitmiş ama cevap verilmemiş' diye soruyor. Ben o gün dedim ki; saygı, sevgi, samimiyet ve nezaket yok. Benim 2-3 gün bekleme sebebim de PR mı var görmek içindi. Anladık ki PR var, o yüzden kahve içmedim." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZİN ALAMADI" İDDİASI

Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Kabaktepe izin alamadı" çıkışına ilişkin ise, "Biz Ekrem Bey ile de oturduk. Bu, bir il başkanının kullanacağı en saygısız sözlerden birisi. Ne demek yani izin alamadı?" dedi.