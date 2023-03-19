AjansHaber.com.tr Gündem Kahramanmaraş'ta depremler!

Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde depremin ardından 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'teki 4,4'lük depremin ardından 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TOGG açıkladı! T10X ön siparişleri başladı
Düşen helikopterde YPG'nin üst düzey ismi öldü
Yeni kentsel dönüşüm paketi
Türkiye'den Finlandiya'ya onay İsveç'e veto!
Bakan Kurum: Sözlerimizi tutacağız!
DSP'den AYM'nin HDP kararına çok sert tepki
Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi