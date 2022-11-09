AjansHaber.com.tr Gündem Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

A.A. (44) idaresindeki 06 KTV 88 plakalı otomobil, Türkoğlu-Pazarcık bağlantı yolu Narlı Mahallesi Karaçay mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki E.H.A. (7) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile L.Ç. (18) ve M.A. (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da kooperatif dolandırıcılığı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi!
Erdoğan: "yarın hesaplara yatırılacak"
Erdoğan: "Güçlü aile, güçlü milletleri doğurur"
Sözleşmeliler kadroya mı geçiyor?
İmar Affı 2023’e kaldı!
Baharat değil, zehir yiyoruz!