Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
A.A. (44) idaresindeki 06 KTV 88 plakalı otomobil, Türkoğlu-Pazarcık bağlantı yolu Narlı Mahallesi Karaçay mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki E.H.A. (7) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile L.Ç. (18) ve M.A. (14) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar