AjansHaber.com.tr Yaşam Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 5.13 kilometre altında olduğunu açıkladı.

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 5.13 kilometre altında olduğunu açıkladı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
40 dakikada üç farklı ilde korkutan deprem!
Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çocuk tutuklandı
İzmir'de aktarma merkezi önünde silahlı saldırı!
Konya'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den 10 il için kar ve yağmur uyarısı!
Tartıştığı karısını bıçakla öldürdü!
O ilde eğitime 1 gün ara verildi!