Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 5.13 kilometre altında olduğunu açıkladı.
Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 5.13 kilometre altında olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-20
Saat:08:55:42 TSİ
Enlem:37.48556 N
Boylam:36.98861 E
Derinlik:5.13 km
Detay:https://t.co/HPAstCo1Qd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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