Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

AFAD'dan alınan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte yerin 8 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin şiddetinin ise 4.6 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Diğer illerde de hissedildi

AFAD, depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesini işaret etti. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı. Ağır hasarlı binalardaki son duruma ilişkin ise henüz bilgilendirme yapılmadı.